DI-RECT wil prins Harry ‘best een drumlesje’ geven

Het optreden van ambassadeur DI-RECT tijdens de openingsceremonie wordt zaterdagavond door miljoenen mensen wereldwijd bekeken, maar zenuwachtig zijn de Haagse mannen niet. Jamie Westland, de drummer van de band, wil prins Harry zelfs “best een drumlesje” geven.

Iedere dag treden Marcel Veenendaal, Frans ‘Spike’ van Zoest, Bas van Wageningen, Jamie Westland en Paul Jan Bakker op tijdens het sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen. Prins Harry, de initiatiefnemer van het evenement, hebben ze nog niet ontmoet. “Maar ik hoorde van de manager dat hij even bij mijn drumstel was gaan kijken. Hij houdt blijkbaar nogal van drummen”, vertelt Westland. “Hij wil een drumlesje. Die wil ik hem best geven hoor.” Lachend: “Als z’n vrouw meekomt”.

DI-RECT speelt het nummer Wild Hearts tijdens de openingsceremonie, een lied over hoop. Zanger Marcel Veenendaal vertelt dat veel militairen en veteranen houvast hadden aan de hit Soldier On en dat zij graag wilden dat DI-RECT een nummer maakte voor dit evenement. “Zij hebben dat nummer ook veel gebruikt voor video’s, dat is zo’n groot cadeau voor ons. De militairen wilden ons er graag bij hebben en wij wilden dat zelf ook heel graag.”

Oekraïne

De aanwezigheid van het Oekraïense team geeft een extra lading aan het evenement, denken de mannen. Woensdagavond werd bekend dat het team ondanks de oorlog in het land toch bij de Invictus Games aanwezig kon zijn. “Toen we werden gevraagd was er geen haar op ons hoofd die eraan dacht dat er binnen afzienbare tijd oorlog uit zou breken. Dat laat maar weer zien hoe kwetsbaar die vrijheid is”, zegt bassist Bas van Wageningen. “Het feit dat het Oekraïense team hierbij is, is heel bijzonder. Ik verwacht dat dat wel een heel intens moment zal zijn, want nooit in ons leven was het zo tastbaar.”

Het evenement speelt zich af in het Zuiderpark, oftewel “de achtertuin” van de mannen van DI-RECT. Dat maakt het volgens Van Zoest een stuk ontspannender. “Het optreden wordt zowel op de NOS als op de BBC uitgezonden, maar ook in Duitsland, Frankrijk en nog een paar landen. We hebben nog nooit zo’n groot publiek bereikt. Dat is best een dingetje.” Het Zuiderpark kennen de mannen uit Den Haag echter op hun duimpje. “Spelen voor een miljoenenpubliek vanuit onze eigen achtertuin is best relaxed hoor.”