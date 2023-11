Diana-actrice The Crown: rol brengt grote druk met zich mee

Elizabeth Debicki, die de rol van prinses Diana speelt in The Crown, voelt een grote verantwoordelijkheid om de rol zo goed mogelijk neer te zetten voor fans van de koninklijke familie. Dat vertelt de actrice in een interview met persbureau Reuters.

“Er zit toch een gevoel van verdriet in je als je die rol speelt”, aldus de 33-jarige actrice. “Maar nu ik de serie heb gezien en de aftiteling zag… Ik besefte dat we iets heel serieus aan het neerzetten zijn.”

Het laatste seizoen van de populaire Netflixserie gaat over de laatste dagen voor het overlijden van Diana in 1997. Het seizoen komt 16 november op de streamingdienst. Debicki merkt dat veel mensen nog steeds erg gehecht zijn aan de prinses. Dat legt extra druk op de rol, vertelt de actrice.

Dat vindt ook Khalid Abdalla, die de rol van Diana’s geliefde Dodi Fayed speelt. “Het proces dat we samen hebben doorgemaakt is alles wat ik ooit heb kunnen wensen”, zegt de acteur. Hij beseft door de opnames maar al te goed dat het overlijden van Diana nog steeds “een cultureel trauma” is “voor miljoenen mensen over de hele wereld”.