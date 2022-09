Directe werknemers koningin Elizabeth verliezen mogelijk baan

Mensen die direct voor koningin Elizabeth aan het Britse hof werkten, hebben te horen gekregen dat sommige van hen mogelijk hun baan zullen verliezen. Dat schrijven Britse media op basis van een brief die naar een aantal medewerkers is gestuurd.

Sir Michael Stevens, die als de zogeheten ‘Keeper of the Privy Purse’ de koninklijke financiën in de gaten houdt, schrijft dat het overlijden van de koningin van invloed zal zijn op “een zeer kleine minderheid van de werknemers (minder dan twintig)”. In de komende weken moet hierover meer duidelijkheid komen.

Vorige week meldden Britse media ook al dat tot 100 personeelsleden van Clarence House, de voormalige residentie van koning Charles, te horen hadden gekregen dat ze hun baan konden verliezen. Buckingham Palace heeft nog niet op de brief gereageerd.