Dochter Harry en Meghan heeft eerste stapjes gezet

Lilibet, de tien maanden oude dochter van prins Harry en zijn vrouw Meghan, heeft onlangs haar eerste stapjes gezet. Dat zegt Harry in het Amerikaanse tijdschrift People. “Hier zit een trotse vader”, aldus de Britse prins.

Harry is momenteel in Den Haag voor de door hem bedachte Invictus Games, een sporttoernooi voor mentaal en fysiek gewonde militairen en veteranen. Meghan vergezelde hem de eerste paar dagen, maar Lilibet en zoon Archie (2) bleven thuis in de Verenigde Staten. De prins kan “niet wachten” tot zijn kinderen oud genoeg zijn om ze mee te nemen naar komende edities van de Invictus Games.

Volgens Harry is ook Archie enthousiast. “Ik liet hem een video zien van rolstoelbasketbal en rugby van de Invictus Games in Sydney en hij vond het helemaal geweldig”, zegt de prins. “Ik liet hem zien dat sommigen geen benen hadden en dat anderen verwondingen hebben die onzichtbaar zijn. Niet omdat hij daarnaar vroeg, maar omdat ik hem dat wilde vertellen. Kinderen begrijpen heel veel en ik vind het prachtig om dingen door zijn ogen te zien; het is zo ongefilterd en eerlijk.”