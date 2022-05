Dochter prinses Beatrice gedoopt in Londen

Het dochtertje van de Britse prinses Beatrice en haar man Edoardo Mapelli Mozzi, Sienna, is afgelopen week gedoopt. Dat melden Britse media zaterdag. De ceremonie, waarvoor alleen familie en vrienden waren uitgenodigd, vond plaats in de kapel van St. James’s Palace in Londen. Beatrice is een dochter is van prins Andrew en Sarah Ferguson.

Sienna werd op 18 september geboren en is het eerste kind van Beatrice en haar Italiaanse man samen. Edo heeft al wel een zoon uit een eerdere relatie.

De kapel van St. James’s Palace is vaker gebruikt voor doopceremonies. Prins George, de zoon van prins William en Catherine, is er bijvoorbeeld in oktober 2013 gedoopt en zijn broertje Louis in juli 2018. Ook Beatrice zelf is er gedoopt. De locatie wordt ook gebruikt voor huwelijken.

Beatrice en Edoardo zouden aanvankelijk ook in de kapel trouwen maar hun huwelijksplannen werden uitgesteld vanwege de coronapandemie. In juli 2020 gaven ze elkaar in het geheim de Royal Chapel of All Saints in Windsor bij Londen het jawoord, twee maanden later dan oorspronkelijk de bedoeling was en in het bijzijn van een select gezelschap.