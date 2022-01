Docu: Andrew eiste dat knuffels op vaste plek in bed lagen

De Britse prins Andrew schreeuwde “moord en brand” als zijn knuffels niet in de juiste volgorde op zijn bed waren gezet door het paleispersoneel. Dat beweert een voormalige medewerker van het paleis in een documentaire over Andrew die dinsdagavond wordt uitgezonden op de Britse tv-zender ITV.

Om de juiste plaats van de dieren te bepalen zou Andrew (61) een handgeschreven instructie in zijn appartement hebben neergelegd, schrijft The Sun naar aanleiding van de uitzending. Daarop kon personeel zien hoe de knuffels, onder meer twee nijlpaarden en een zwarte panter, gepositioneerd dienden te worden. Ook waren er drie kussentjes waarop woorden stonden als “daddy”, “ducks” en “Prince”, die ook op een vooraf bepaalde plaats dienden te liggen. De uitspraken worden gedaan in Ghislaine, Prince Andrew and the Paedophile, zoals de tv-docu heet.

De zoon van koningin Elizabeth is op dit moment in afwachting van een rechtszaak wegens seksueel misbruik. Hij is daarin is aangeklaagd door Victoria Giuffre, die stelt dat zij op 17-jarige leeftijd door de inmiddels overleden Jeffrey Epstein en zijn vertrouweling Ghislaine Maxwell voor seks is “uitgeleend” aan Andrew. De prins ontkent alle beschuldigingen. Maxwell werd eerder schuldig bevonden aan het ronselen van meisjes voor Epstein, die in 2019 zelfmoord pleegde in een cel in New York.