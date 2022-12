Documentaire Harry en Meghan vult voorpagina’s Britse kranten

De zesdelige Netflix-documentaire over de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan moet nog uitkomen, maar de Britse kranten staan er nu al vol mee. Bijna alle kranten pakken dinsdag op hun voorpagina’s groots uit nu een nieuwe trailer over de serie is verschenen. Daarin claimde de zoon van koning Charles dat er op het paleis “een vies spelletje” wordt gespeeld.

The Daily Express kopt in koeienletters dat Harry de “totale oorlog” aan zijn familie heeft verklaard met zijn suggestie dat er door het koningshuis regelmatig verhalen worden gefabriceerd en nieuws wordt gelekt. Zowel The Times als The Telegraph hebben een beeld uit de documentaire gepubliceerd waarop te zien is dat Meghan haar tranen wegveegt.

The Daily Star lijkt er vooral veel zin in te hebben. “Zet de popcorn maar klaar!”, kopt de krant. “Hunne koninklijke ‘verlegenheden’ zullen de koninklijke familie donderdag kapotmaken”.

Andere tabloids zetten vooral vraagtekens bij de beelden die tot nu toe in de trailers te zien waren. Onder meer The Sun en The Daily Mail claimen dat sommige fragmenten niets met Harry en Meghan te maken hebben en toch in de montage te zien zijn.

De eerste drie afleveringen van de serie Harry & Meghan komen donderdag uit. Een week later volgen de andere drie delen.