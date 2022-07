Documentaire over prinses Diana in augustus op HBO

De documentaire The Princess, over prinses Diana, is in augustus te zien bij HBO. De film wordt op 13 augustus uitgezonden op de Amerikaanse tv-zender en staat op diezelfde datum ook online bij de streamingdienst HBO Max.

Dat betekent dat de documentaire bijna 25 jaar na de dood van Diana te zien is. De ex-vrouw van prins Charles kwam op 31 augustus 1997 om het leven bij een auto-ongeluk.

Voor The Princess gebruikte regisseur Ed Perkins oude nieuwsbeelden en andere openbare documenten om het verhaal van Diana opnieuw te vertellen. De film werd eerder dit jaar vertoond tijdens het Sundance Film Festival en kreeg toen goede recensies.