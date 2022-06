Documentaire prinses Diana komt bijna 25 jaar na overlijden uit

Op 30 juni verschijnt een documentaire over prinses Diana, genaamd The Princess. Het is dan bijna 25 jaar geleden dat de prinses van Wales overleed.

De documentaire wordt geregisseerd door Ed Perkins (Black-Sheep) en geproduceerd door Simon Chinn (Man on Wire).

Perkins kan zich nog goed het moment herinneren waarop hij het nieuws hoorde, vertelt de regisseur aan The Guardian. Veel volwassenen trokken naar Buckingham Palace, zegt hij, “publiekelijk aan het huilen alsof ze een familielid waren verloren. Ik was elf en heel, heel erg in de war.”

Chinn stond minder te springen om aan de documentaire mee te werken, meldt de krant, totdat hij zag dat de geschiedenis “zich herhaalde” met Meghan Markle. Zij heeft haar koninklijke taken samen met prins Harry neergelegd en is samen met hem naar de Verenigde Staten verhuisd.

Prinses Diana overleed op 31 augustus 1997 bij een auto-ongeluk.