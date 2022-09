Dolly Parton gedenkt Elizabeth en herinnert zich optreden in 1977

Dolly Parton heeft op Instagram stilgestaan bij het overlijden van de Britse koningin Elizabeth. Bij haar post deelde de zangeres ook een foto uit 1977 waarop ze met de Queen is te zien.

De zangeres schrijft over het optreden dat ze in 1977 deed voor koningin Elizabeth. Die zat toen 25 jaar op de troon. De foto die bij de condoleance staat is genomen na het optreden.

“Ik had de eer om koningin Elizabeth II te ontmoeten”, schrijft Dolly. Ze noemt de op 96-jarige leeftijd overleden vorstin gracieus en zegt bewondering te hebben voor haar levenskracht. “Moge ze in vrede rusten. Mijn gedachten en gebeden zijn bij haar familie.”