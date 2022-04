Donald Trump haalt uit naar prins Harry

Donald Trump vindt dat prins Harry een “vernedering” is voor koningin Elizabeth. In een interview met Piers Morgan meent de Amerikaanse oud-president dat Harry zijn koninklijke titels had moeten neerleggen.

“Ik vind dat de koningin had moeten zeggen: ‘als dit jouw keuze is, prima, maar dan mag je geen titels meer dragen en ik heb liever dat je niet meer komt'”, zegt Trump over de keuze van prins Harry om zijn koninklijke taken neer te leggen. “Hij is zo respectloos naar het land geweest en ik vind het echt beschamend.”

Volgens Trump wordt de kleinzoon van koningin Elizabeth “volledig gecontroleerd”. Daarmee doelt de oud-president waarschijnlijk op Harry’s vrouw Meghan, over wie hij zich al meerdere malen negatief heeft uitgelaten. “Ik zal me niet verder uitlaten”, sluit hij af.