Drukte rond Westminster Abbey voor prins Philip

Het is druk rondom Westminster Abbey in Londen. Britten gingen massaal langs de weg staan om een glimp op te vangen van de genodigden en een laatste eer te bewijzen aan prins Philip.

Langs de weg in de buurt van de Londense kerk zijn dranghekken neergezet, waar mensen achter kunnen staan. De bezoekers hebben doeken aan de hekken gehangen met daarop foto’s van Philip, het familiewapen, woorden van dank en de Britse vlag.

Dinsdag wordt de Britse prins, die in april 2021 op 99-jarige leeftijd overleed, herdacht. Verscheidene Europese vorsten zijn aanwezig, onder wie koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix.

De dienst begon toen koningin Elizabeth binnenkwam onder de klanken van klassieke muziek, begeleid door een orgel. Alle aanwezigen stonden op en zongen de tekst mee. Daarop bracht Doyin Sonibare, de winnares van The Duke of Edinburgh’s Award, een eerbetoon aan de prins. The Duke of Edinburgh’s Award is een prijs voor jongeren die aan zichzelf werken. Er worden Bijbelteksten voorgelezen en een jongenskoor zingt liederen.