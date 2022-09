Duizenden mensen staan in Edinburgh in de rij voor kist Elizabeth

In Edinburgh staan al vele duizenden mensen in de rij die een laatste groet willen brengen aan de overleden Britse koningin Elizabeth. Lokale media tonen foto’s en filmbeelden van lange rijen die door het park voor de kathedraal slingeren. Ooggetuigen spreken van een “bizar schouwspel”.

De kist staat tot dinsdag laat in de middag in de kathedraal, voordat het lichaam van de koningin naar Londen wordt gebracht. De eerste wachtenden stonden al vanaf maandagochtend in de rij. De eerste belangstellenden konden maandag aan het begin van de avond de kathedraal in voor hun laatste eerbetoon aan de gestorven vorstin. Een kleine groep gelukkigen kon ook een glimp opvangen van de vier kinderen van Elizabeth, die rond 20.00 uur een korte wake bij de kist hielden.

De politie en de lokale overheid hebben wachtenden gewaarschuwd dat het uren kan duren voordat zij aan de beurt zijn. Veel mensen zullen vermoedelijk de nacht moeten doorbrengen in het park; zij hebben eten en warme kleren bij zich. In het park zijn tijdelijke toiletten opgesteld voor de wachtenden.