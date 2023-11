Economische groei centraal in eerste troonrede koning Charles

In de eerste troonrede van Charles als koning van het Verenigd Koninkrijk lag de nadruk op langetermijnbeslissingen en de economische ontwikkeling van het land. Charles opende het parlementaire jaar met de toespraak en kondigde een reeks maatregelen aan die de Britse regering de komende tijd wil doorvoeren. Premier Rishi Sunak wil onder meer de hoge inflatie bestrijden en criminaliteit aanpakken.

Het was voor het eerst in meer dan zeventig jaar dat het Britse parlementaire jaar werd geopend door een koning. In die periode las zijn moeder koningin Elizabeth ’the Queen’s speech’ voor in het parlement. In mei 2022 deed Charles het al een keer, alleen was hij toen nog geen koning, maar nam hij het als kroonprins over van zijn moeder. Aan het begin van de speech van dinsdag stond Charles kort stil bij de nalatenschap van Elizabeth.

Het was ook de eerste troonrede sinds Sunak aan het hoofd staat van de regering en waarschijnlijk de laatste voor de volgende verkiezingen. In de toespraak van de koning, die zoals gewoonlijk wordt opgesteld door de regering, werd onder andere aangekondigd dat er een rookvrije generatie moet komen in het VK. Het is de bedoeling dat kinderen van 14 jaar en jonger hun hele leven nooit meer sigaretten en andere tabaksproducten kunnen kopen.

Charles besteedde ook aandacht aan de problemen in de wereld. Het VK wil Oekraïne blijven steunen en de NAVO versterken. Daarnaast sprak hij over de oorlog tussen Israël en Hamas, die ook in het VK tot veel protesten heeft geleid. De koning had het zowel over “barbaarse terroristische daden tegen het Israëlische volk” als over het “faciliteren van humanitaire hulp in Gaza en het steunen van vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten”. Om het antisemitisme in eigen land aan te pakken, wil de regering een nieuw nationaal monument bouwen om de Holocaust te herdenken.

Na de troonrede gingen Charles en Camilla in een koets terug naar Buckingham Palace. Onderweg was er een klein protest van mensen die borden omhoog hielden met “not my king” (niet mijn koning).