Ed Sheeran treedt op tijdens jubileum koningin Elizabeth

Ed Sheeran is één van de artiesten die zal optreden tijdens de viering van het platina jubileum van koningin Elizabeth in juni. De Britse zanger maakt zijn opwachting tijdens de zogeheten Platinum Jubilee Pageant op 5 juni, zo maakte de organisatie bekend.

Sheeran liet in een verklaring weten erg uit te kijken naar zijn optreden. “Ik ben trots dat ik onderdeel ben van de festiviteiten en het wordt een mooie gelegenheid om iedereen samen te brengen.” Naast Sheeran zullen ook andere beroemdheden als Jeremy Irons, Bill Bailey en Gok Wan hun bijdrage leveren voor het evenement.

De Platinum Jubilee Pageant vormt de grootse afsluiting van het lange weekend waarmee wordt gevierd dat Elizabeth 70 jaar op de troon zit. In dat weekend staat onder meer de Trooping the Colour-parade op het programma. Op 4 juni vindt er ook een speciaal liveconcert plaats bij Buckingham Palace, waar “een aantal van ’s werelds grootste sterren” het jubileum zullen meevieren. De Britse singer-songwriter George Ezra was de eerste artiest die voor dat concert werd aangekondigd.

Woensdag werd bekend dat Sheeran een van zijn van zijn drie zomershows in het Stadium of Light van Sunderland in Engeland heeft geannuleerd. Het concert van donderdag 2 juni is afgelast vanwege een “onvoorzien planningsconflict”. Er werden geen verdere details gegeven, maar mogelijk heeft het te maken met de festiviteiten voor het platina jubileum van de koningin, die ook op 2 juni beginnen.