Ed Sheeran zingt liefdeslied voor koningin Elizabeth en Philip

Ed Sheeran zal zondag ter gelegenheid van het platina jubileum van Elizabeth een eerbetoon brengen aan de koningin en haar vorig jaar overleden echtgenoot prins Philip. Tijdens de zogenoemde Jubilee Pageant brengt de Britse zanger het liefdesliedje Perfect ten gehore, werd zondag bekendgemaakt. Terwijl Sheeran zijn nummer zingt, worden beelden van de Queen en Philip op grote schermen getoond.

Tijdens de Jubilee Pageant wordt bij Buckingham Palace met meerdere parades gevierd dat de koningin zeventig jaar op de troon zit. Het evenement vormt de afsluiting van de festiviteiten rondom het jubileum.

Het optreden van Sheeran is niet het enige eerbetoon. Ook zal er een op Bollywood geïnspireerde vertolking van de trouwdag van het paar zijn, inclusief een meters hoge nagemaakte bruidstaart en Bollywood-dansers. Sheeran zal behalve Perfect ook andere nummers van hemzelf zingen. Ook brengt hij het volkslied ten gehore.

Groot concert

In de dagen voorafgaand aan de parade zijn er al allerlei activiteiten. Zo is er zaterdag ook een groot concert bij Buckingham Palace. Artiesten als Alicia Keys, Andrea Bocelli en Duran Duran treden dan op.

Elizabeth en Philip ontmoetten elkaar in 1939 in Dartmouth en trouwden in 1947. De prins overleed vorig jaar april op 99-jarige leeftijd. Het paar was toen 73 jaar getrouwd.