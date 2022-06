Edward en Sophie ontmoeten president van Cyprus

Prins Edward en zijn vrouw Sophie hebben dinsdag de president van Cyprus ontmoet. De Wessexes werden op het presidentieel paleis ontvangen door Nikos Anastasiadis en zijn vrouw Andri Anastasiades.

Na de ontmoeting met de president inspecteerden Edward en Sophie de erewacht bij het presidentieel paleis.

Het koppel is op een tweedaags bezoek op het eiland in de Middellandse Zee, dat lid is van het Gemenebest. Het bezoek staat in het teken van het platina jubileum van koningin Elizabeth. Maandagavond woonden Edward en Sophie al een receptie bij om het jubileum te vieren. Daar ontmoetten ze onder anderen leden van de Britse gemeenschap op Cyprus.

Edward en Sophie bezochten al meerdere Gemenebestlanden ter ere van het platina jubileum van Elizabeth. Zo reisden zij in april langs verschillende Caribische landen.