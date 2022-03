Edward en Sophie spreken Britse paralympiër

Prins Edward en zijn echtgenote Sophie hebben gesproken met de paralympische skiester Menna Fitzpatrick die namens het Verenigd Koninkrijk meedoet aan de Paralympische Winterspelen in Beijing. De koninklijke familie deelde beelden van het gesprek op sociale media. Zij spraken ook met Katie Guest, de skiester die Fitzpatrick als gids zou begeleiden in Beijing maar af moest haken vanwege een coronabesmetting.

Fitzpatrick is de meest succesvolle Britse paralympiër ooit op de Winterspelen. Zij heeft een visuele beperking en skiet daarom met een gids. Het gesprek vond plaats voordat bekend werd dat Guest besmet is geraakt met het coronavirus en daardoor niet naar Beijing kan afreizen. Fitzpatrick zal nu worden begeleid door Gary Smith.

Sophie praatte met haar over hoe het is om als slechtziend persoon op zeer hoge snelheid te skiën. De gravin noemde het “ongelooflijk dapper” en wenste Fitzpatrick veel succes.

Edward is al sinds 2003 beschermheer van de British Paralympic Association en heeft in die rol meerdere Paralympische Spelen bijgewoond. Zijn echtgenote Sophie werd in hetzelfde jaar beschermvrouwe van The Vision Foundation, die zich inzet voor blinden en slechtzienden.