Eén jaar oude Jalayne krijgt brief van koningin Elizabeth

De 1-jarige Jalayne Sutherland heeft een bijzondere brief ontvangen. Niemand minder dan de Britse koningin Elizabeth stuurde haar een brief nadat Sutherland zich had verkleed als de 95-jarige koningin.

Op de foto, die de moeder van Sutherland naar Buckingham Palace had opgestuurd, is de Amerikaanse dreumes te zien met een grijze pruik op en een blauw mantelpakje aan. Naast haar staan twee corgi’s, net zoals Elizabeth die heeft.

“De koningin vraagt mij om jullie te bedanken voor de brief en de foto die is bijgevoegd”, schrijft een assistente van Elizabeth aan de familie van het meisje. “De koningin vindt het erg aardig dat jullie haar een brief hebben gestuurd en ze vond het leuk om de foto van Jalayne in haar uitmuntende outfit te zien.” Bij de brief heeft de assistente van de koningin nog wat informatie over de hondjes van Elizabeth toegevoegd. “Dat vindt Jalayne misschien wel leuk om te lezen.”