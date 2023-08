Eerste beelden Invictus Games-documentaire prins Harry online

Netflix heeft de eerste beelden van prins Harry’s documentaire over de Invictus Games vrijgegeven. De streamingdienst lanceerde woensdag de trailer van de film, getiteld Heart of Invictus, en maakte gelijktijdig bekend dat de documentaire vanaf 30 augustus te zien is.

Heart of Invictus toont een groep internationale deelnemers aan de Invictus Games, het sportevenement voor psychisch en lichamelijk gewond geraakte veteranen dat werd opgezet door prins Harry. Hiervoor werden vorig jaar, toen de spelen in Den Haag werden georganiseerd, diverse beelden gemaakt. In de trailer is een deel van de speech die Harry destijds gaf te zien.

Heart of Invictus is de derde titel die Archewell Productions, het productiebedrijf van prins Harry en zijn vrouw Meghan, voor Netflix heeft gemaakt.

De volgende editie van de Invictus Games staat inmiddels alweer voor de deur. Het evenement vindt volgende maand plaats in het Duitse Düsseldorf.