Eerste mensen lopen langs kist Elizabeth in Westminster Hall

De eerste mensen lopen langs de kist van koningin Elizabeth in Westminster Hall om haar de laatste eer te bewijzen. De zaal opende om 17.00 uur lokale tijd voor belangstellenden. Die kunnen afscheid nemen tot maandag 06.30 uur, de dag van de staatsbegrafenis.

De Britse regering heeft gewaarschuwd voor lange rijen en volgens Britse media kan de wachttijd zelfs oplopen tot 30 uur. De route die voor de rij is opgesteld loopt langs de rivier de Theems en is ruim 4,5 mijl lang (meer dan 7 kilometer). Sommige mensen zijn dinsdag al in de rij gaan staan. De regering houdt met een liveblog bij hoe lang de stoet is. Toen de eerste mensen naar de kist mochten, zou de rij zo’n 2,8 mijl bedragen (ruim 4 kilometer).

Voordat ze Westminster Hall mogen betreden, moeten ze eerst door een strenge beveiliging, die vergelijkbaar is met die op luchthavens. Zo mogen bijvoorbeeld alleen kleine tassen mee naar binnen. Zo’n duizend vrijwilligers helpen de mensen die in de rij staan. Langs de route worden onder andere extra toiletten en waterpunten geplaatst.

Processie

De kist van de koningin is woensdagmiddag met een processie van Buckingham Palace naar Westminster Hall gebracht. Daar ligt ze op een verhoogd platform. Na een korte dienst konden enkele aanwezigen al langs de kist lopen, onder wie premier Liz Truss en oppositieleider Keir Starmer. Ook de eerste ministers van Schotland en Wales, Nicola Sturgeon en Mark Drakeford, waren aanwezig. Op de kist ligt de koninklijke standaard met de rijksappel en scepter bovenop. De regalia worden doorgaans gebruikt bij de kroning van een nieuwe vorst.

De koningin werd eerder 24 uur opgebaard in de kathedraal St. Gilis in de Schotse hoofdstad Edinburgh. Ook toen was het erg druk en moesten mensen urenlang in de rij staan.