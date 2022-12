Eerste munten met portret Charles in omloop

De eerste officiële munten met daarop de beeltenis van koning Charles worden donderdag in omloop gebracht in Britse postkantoren. Het gaat om munten van 50 pence.

In totaal worden deze maand 4,9 miljoen muntstukken verspreid. Mensen krijgen ze als wisselgeld bij een aankoop in een van de bijna 9500 postkantoren.

In oktober werd al wel een herdenkingscollectie met daarop het portret van Charles gepresenteerd. De collectie zorgde voor een stormloop op de website van de Royal Mint. De muntenmaker noemt de verspreiding van de officiële munten donderdag de “start van een nieuw tijdperk”.

Links

Het portret van Charles is gemaakt door beeldhouwer Martin Jennings. De nieuwe koning kijkt naar links op de munten, in tegenstelling tot zijn moeder, die haar blik naar rechts had gericht. Volgens een Britse traditie kijken opeenvolgende vorsten op de munt in de andere richting dan hun voorganger.

Charles draagt op de afbeelding geen kroon, net als de eerdere Britse koningen. Zijn moeder werd op de munten juist wel afgebeeld met een kroon.