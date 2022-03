Eerste podcast Meghan gaat over stereotypen

Meghan, de hertogin van Sussex, praat in haar aanstaande podcast Archetypes “ongecensureerd” over stereotypen waar vrouwen mee te maken hebben. Dat vertelt de vrouw van de Britse prins Harry in een voorproefje dat donderdag online is gezet.

In de serie spreekt Meghan met historici, experts en andere speciale gasten over de oorsprong van deze stereotypen en hoe ze kunnen worden gestopt.

De eerste aflevering van Archetypes moet komende zomer online komen. Het is de eerste podcast van de Sussexes sinds ze in 2020 een exclusieve miljoenendeal met Spotify sloten.