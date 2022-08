Eerste publieke verschijning vader Meghan Markle na beroerte

Thomas Markle heeft in zijn eerste publieke verschijning na een beroerte in mei het Britse volk bedankt voor zijn steun. Tijdens een interview met Markles zoon, Thomas Markle Jr, met GB News verscheen de vader van Meghan, de hertogin van Sussex, in een korte video.

Op de beelden is te zien dat de 77-jarige Markle, die sinds zijn beroerte problemen heeft met zijn stem, een bord vasthoudt. Daarop staat zijn boodschap aan het Britse volk geschreven. “Bedankt voor alle beterschapswensen en de steun”, valt te lezen op het bord.

Markle lag eind mei vijf dagen in het ziekenhuis. Na zijn ontslag uit het ziekenhuis liet Markle via een schriftelijke verklaring aan de Daily Mail weten “enorm dankbaar” te zijn dat hij nog leeft. “Ik weet dat ik heel veel geluk heb gehad”, liet hij destijds weten.

Samantha Markle, de halfzus van Meghan, gaf de verstoorde relatie van haar vader met de hertogin van Sussex de schuld van zijn gezondheidsproblemen. Hij zou enorm veel stress ondervinden nu hij al jaren geen contact meer heeft met Meghan.