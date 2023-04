Eiergooier koning Charles verschijnt met ei-bordje bij rechtbank

Een Britse student staat vrijdag terecht omdat hij in november eieren naar koning Charles en diens vrouw Camilla heeft gegooid. De 23-jarige Patrick Thelwell verscheen vrijdag bij de rechtbank in York en poseerde daar voor aanwezige media met een bordje waar een ei op getekend was.

Buiten bij de rechtbank verdedigde de student zijn daad. “Mijn acties zijn die van een vrij persoon. We hebben het recht om op te staan tegen een regering die ons van onze rechten berooft”, zei Thelwell tegen de pers.

Thelwell zou in november vier eieren richting de vorst en zijn vrouw hebben gegooid en naar ze hebben geschreeuwd. Dat gebeurde toen Charles en Camilla de regio Yorkshire bezochten. Het koningspaar werd niet door de eieren geraakt. Thelwell meldde donderdag op Twitter dat hij een boete van 5000 pond (ruim 5600 euro) en tot 6 maanden gevangenisstraf riskeert. “Ik zal mij niet verontschuldigen voor mijn verzet tegen de monarchie en de genocidale Britse staat”, schreef hij verder in zijn tweet.