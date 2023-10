Elizabeth Debicki vond slotreeks The Crown ‘enorme uitdaging’

Elizabeth Debicki heeft het niet makkelijk gehad tijdens de opnames van het zesde en laatste seizoen van The Crown. In de reeks speelt ze prinses Diana tijdens haar laatste dagen en dat was een “enorme uitdaging”, zegt ze in een persbericht dat Netflix maandag heeft gestuurd met de eerste beelden van het slotseizoen.

Debicki zegt dat het vertrouwen in bedenker en schrijver Peter Morgan haar heeft geholpen tijdens de draaiperiode. “Het is zijn interpretatie en dat voelde goed voor mij, dus daar heb ik me aan vastgeklampt”, zegt de actrice, die eraan toevoegt dat het verhaal wel “hartverscheurend en zeer beladen” blijft.

Het eerste deel van de reeks gaat over de opbloeiende relatie van Diana met Dodi Fayed, voordat zij in 1997 om het leven komen bij een auto-ongeluk. De rol van Fayed wordt gespeeld door Khalid Abdalla, die het een “enorme eer” noemt om deel uit te maken van “dit project”.

Diep verdriet

Ook Dominic West, die prins Charles speelt, vond het een emotioneel seizoen. “Ik denk dat er diep verdriet in hem schuilt en ook veel compassie. Het prachtige aan The Crown is dat je deze publieke figuren nu privé kunt zien. Ik vermoed dat hij in privéomstandigheden behoorlijk emotioneel is, althans zo heb ik hem gespeeld.”

Voor Imelda Staunton voelde het vertrouwd om koningin Elizabeth weer te mogen spelen. “Ik leef al geruime tijd met haar, en dat maakte het dit keer iets makkelijker. Ik hou van haar kalmte en haar vermogen om onverstoorbaar te blijven te midden van alles wat voortdurend in haar leven en om haar heen plaatsvond.”

Het eerste deel van het zesde seizoen is vanaf 16 november te zien op Netflix. Het vervolg verschijnt op 14 december.