Elizabeth eerste familielid van Harry dat Meghan ontmoette

Koningin Elizabeth was het eerste familielid aan wie prins Harry zijn toen nog vriendin Meghan heeft voorgesteld. De ontmoeting was onverwacht, vertellen de Sussexes in de donderdag verschenen eerste afleveringen van hun Netflix-documentaireserie.

Meghan zegt dat ze “in shock” was toen ze hoorde dat ze Elizabeth voor het eerst zou ontmoeten. “We waren onderweg om ergens te gaan lunchen en toen vroeg Harry me ineens: je weet hoe je moet buigen toch?” Die buiging werd een hele diepe, blikt ze lachend terug.

Volgens Harry was zijn familie “erg onder de indruk” na hun ontmoeting met Meghan. “Ik denk dat ze verrast waren dat een roodharige zo’n mooie en intelligente vrouw wist te strikken”, grapt hij.

Wel had de koninklijke familie volgens Harry weinig vertrouwen in de relatie. “Ik denk dat ze in het begin een vooroordeel hadden vanwege het feit dat ze een Amerikaanse actrice was. Zo van: oh, het is een Amerikaanse actrice. Dat houdt geen stand.”