Elizabeth eert militaire organisatie Philip met predicaat ‘royal’

Koningin Elizabeth heeft een eerbetoon aan haar overleden man prins Philip gebracht. De Navy, Army and Air Force Institutes (NAAFI), waar Philip jarenlang bij betrokken was, zou het predicaat ‘koninklijk’ mogen gaan dragen, zo melden ingewijden rond het koninklijk huis aan Britse media.

De NAAFI is een samenwerking van organisaties die de faciliteiten voor marine-, leger- en luchtmachtinstituten in het Verenigd Koninkrijk regelen. De organisatie wordt nu ‘Royal NAAFI’.

Prins Philip werd dinsdag herdacht in de Westminster Abbey in Londen. Daar waren verscheidene Europese vorsten aanwezig, onder wie koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix. Philip overleed in april 2021 op 99-jarige leeftijd in zijn slaap.