Foto’s: Elizabeth en familie gearriveerd, herdenkingsdienst Philip van start

Koningin Elizabeth is aangekomen bij Westminster Abbey, waar haar man prins Philip dinsdag wordt herdacht. Met haar komst zijn alle genodigden en familieleden binnen en gaat de dienst beginnen. De 95-jarige koningin, die liep met een wandelstok, werd binnengehaald met trompet- en orgelmuziek. Alle aanwezigen stonden op en zongen mee met de muziek.





Prins William, zijn vrouw Catherine, hun kinderen, prins Charles, zijn vrouw Camilla, prinses Anne en prins Andrew kwamen de Londense kerk vlak voor Elizabeth binnen. Eerder namen ook onder anderen premier Boris Johnson, koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix plaats in de kerk. Prins Harry ontbreekt, hij en zijn vrouw Meghan blijven in Californië omdat ze zich niet veilig voelen in Engeland.

Het is de eerste keer sinds de begrafenis van zijn vader dat Andrew weer in het openbaar verschijnt. De broer van prins Charles raakte in opspraak toen de Amerikaanse Virginia Giuffre beweerde dat de hertog van York haar jaren geleden meerdere keren heeft misbruikt toen ze nog minderjarig was. De zaak kwam begin maart ten einde toen Andrew een schikkingsbedrag betaalde.

Prins Philip, de man van Elizabeth, overleed in april 2021 op 99-jarige leeftijd. Tot vlak voor de dienst was het onduidelijk of Elizabeth aanwezig zou zijn. Ze kampt met onbekende gezondheidsklachten en is slecht ter been. Dinsdagochtend werd bekend dat ze zich fit genoeg voelde om te komen. Elizabeth is uitgebreid betrokken geweest bij de opzet van de herdenkingsdienst, zo meldde Buckingham Palace.