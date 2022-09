Elizabeth en Philip na ruim anderhalf jaar weer ‘samen’

Na ruim anderhalf jaar zijn koningin Elizabeth en haar man Philip bijna weer samen. De koningin, die donderdag op 96-jarige leeftijd overleed, krijgt samen met haar man haar laatste rustplaats in de King George VI Memorial Chapel bij Windsor Castle.

Prins Philip, de hertog van Edinburgh, overleed in april 2021 op 99-jarige leeftijd in zijn slaap. Momenteel ligt hij nog in de koninklijke grafkelder in St. George’s Chapel in Windsor Castle, ten westen van Londen. Samen met koningin Elizabeth wordt hij bijgezet in de kleine King George VI Memorial Chapel bij Windsor Castle. Daar liggen de ouders en de zus van Elizabeth ook.

Elizabeth krijgt een staatsbegrafenis. Haar man had daar als prins ook recht op, maar zag daarvan af. Er zullen ook meer gasten aanwezig zijn bij de uitvaart van Elizabeth: de buitenlandse gasten ontbraken vanwege de toen geldende coronamaatregelen bij de uitvaart van Philip.