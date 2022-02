Elizabeth maakte grapje over Daniel Craig: hij lacht nooit

Daniel Craig en koningin Elizabeth hebben tijdens de opnames van hun introductievideo voor de Olympische Spelen in 2012 veel gelachen met elkaar. Elizabeth maakte ook een grap over Craig zelf. “Oh nee, dat is de man die nooit lacht”, zei ze tegen Craig toen ze foto’s aan het maken waren, vertelt hij in The Late Show With Stephen Colbert.

“Ze had wel een punt”, aldus Craig lachend. Ze is “heel erg grappig” en “maakt graag een grapje”.

De twee speelden samen in een sketch voor de Olympische Spelen in Londen. In het filmpje haalt Craig, in zijn rol als James Bond, de koningin op. Hij brengt haar vervolgens met zijn helikopter naar het olympische Millennium Stadium. Met een parachute springen ze uiteindelijk het stadion in.