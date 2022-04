Elizabeth ontvangt president Zwitserland op Windsor Castle

Koningin Elizabeth heeft donderdag de president van Zwitserland ontvangen op Windsor Castle. Buckingham Palace heeft een foto van de Queen, president Ignazio Cassis en zijn vrouw Paola gedeeld op Instagram.

De Queen ontving het bezoek uit Zwitserland donderdagochtend in de Oak Room van het kasteel in Berkshire. Over de inhoud van het bezoek is niets bekendgemaakt.

Het bezoek was het eerste nadat de koningin een week vrij had gehad om onder meer haar 96e verjaardag te vieren op haar landgoed Sandringham in Norfolk. Woensdag keerde zij na die week weer terug op Windsor Castle.