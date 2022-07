Elizabeth reikt George Cross uit aan Britse gezondheidsdienst NHS

Koningin Elizabeth was dinsdag zelf aanwezig op Windsor Castle om het George Cross uit te reiken aan de Britse gezondheidsdienst NHS. De aanwezigheid van de 96-jarige Queen was nog even onzeker. Buckingham Palace had een week eerder laten weten dat Elizabeth goede hoop had, maar dat pas op de dag zelf werd besloten of ze in staat was om erbij te zijn.

De koningin werd tijdens de ceremonie vergezeld door haar zoon prins Charles. Van hem stond al vast dat hij van de partij zou zijn. Bij de uitreiking werd de NHS vertegenwoordigd door onder anderen May Parsons. Zij was in 2020 degene die de allereerste coronavaccinatie in het Verenigd Koninkrijk zette.

Het werd vorig jaar al bekend dat de Britse gezondheidsdienst het George Cross zou ontvangen. “Het is met groot genoegen dat ik namens een dankbaar land het George Cross uitreik aan de National Health Services van het Verenigd Koninkrijk”, schreef de Queen destijds in een handgeschreven brief. “Deze prijs erkent het werk van het NHS-personeel, zowel in het verleden als in het heden, in alle disciplines en alle vier de landen.”

Het George Cross, een onderscheiding voor dapperheid, werd voor het eerst uitgereikt door koning George VI in 1940. In 2017 werd de prijs voor het laatst uitgereikt, aan de gepensioneerde Britse marinier Dominic Troulan.