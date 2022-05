Elizabeth stuurt gelukwensen naar Jersey om 77 jaar bevrijding

Koningin Elizabeth heeft maandag haar gelukwensen gestuurd naar de bevolking van Jersey. Het eiland, onderdeel van de Kanaaleilanden, werd 77 jaar geleden bevrijd van de Duitse bezetting. In haar boodschap bracht ze haar ‘warme groeten’ over.

Elizabeth kon zelf niet afreizen naar Jersey, maar prins Edward en zijn vrouw Sophie waren er wel om haar te vertegenwoordigen. De graaf en gravin van Wessex woonden op het eiland de festiviteiten en herdenkingen bij, zoals de parade ter ere van Bevrijdingsdag. “Ik denk met veel plezier en warme gevoelens terug aan mijn eigen bezoeken en het warme welkom dat ik altijd kreeg”, schrijft Elizabeth. “In mijn jubileumjaar blijf ik onze hechte en langdurige banden koesteren, waarvan de loyaliteit die de mensen van Jersey hebben getoond de basis is.

Elizabeth is het staatshoofd van Jersey, maar het eiland maakt geen onderdeel uit van het Verenigd Koninkrijk. De Kanaaleilanden liggen voor de kust van Normandië en werden in juni 1940 door de Duitsers ingenomen. Een dag na de Duitse overgave op 8 mei kon weer de Britse vlag worden gehesen. Nog geen maand later kwamen de toenmalige koning George VI en zijn echtgenote koningin Elizabeth – de moeder van de huidige koningin – op bezoek. De Britse vorst heeft op de eilanden de historische titel van ‘hertog van Normandië’, overblijfsel uit de tijd dat ook in Normandië daadwerkelijk werd geregeerd.

Koningin Elizabeth heeft de Kanaaleilanden zes keer bezocht. Ze kwam met echtgenoot prins Philip voor het eerst in 1949 en daarna in 1957, 1978, 1989 en in 2005 ter gelegenheid van de viering van de 60e verjaardag van de bevrijding.