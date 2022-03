Elizabeth weigert zwaarden uit te lenen aan Russisch museum

Koningin Elizabeth weigert drie 17e-eeuwse zwaarden uit de Britse koninklijke collectie uit te lenen aan het Kremlin Museum in Moskou. Een afspraak om de kunststukken uit te lenen, is ingetrokken, meldt een woordvoerder van de koninklijke collectie aan The Guardian.

De tentoonstelling waar de zwaarden naartoe zouden gaan, wordt gesponsord door Alisher Usmanov, een omstreden Russische oligarch. Usmanov is goed bevriend met de Russische president Vladimir Poetin, die een aantal weken geleden Oekraïne binnenviel.

Koningin Elizabeth heeft eerder haar steun aan Oekraïne betuigd door middel van een financiële donatie. Ook haar zoon Charles, zijn vrouw Camilla, kleinzoon William en zijn vrouw Catherine scharen zich openlijk achter het land.