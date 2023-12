Elton John en koning Charles herdenken Dame Edna op memorial

Veel bekendheden, onder wie Elton John en de Britse koning Charles, hebben vrijdag eer betoond aan de overleden Australische komiek Barry Humphries, beter bekend als Dame Edna. De herdenking vond plaats in het Opera House in hoofdstad Sydney, waar duizenden fans samenkwamen om de komiek en zijn alter ego te herdenken.

Elton John had een videoboodschap ingesproken. De Britse zanger prees Humphries als “een van de grappigste mensen in de wereld”. Ook memoreerde John hoe gul en aardig de komiek was. “Het is goed dat we nog zoveel mooie herinneringen hebben, zodat we hem niet zullen vergeten”, aldus de zanger.

De Britse koning Charles had een bericht opgeschreven dat werd voorgelezen door de Australische minister van Cultuur, Tony Burke. Charles refereerde aan een beroemd moment, toen Dame Edna hem en zijn vrouw Camilla overviel tijdens een theatervoorstelling in Londen in 2013. “Ik denk dat iedereen die ooit op het podium of voor de camera heeft gestaan met Dame Edna, of die ooit door haar is overvallen op een theaterbalkon, het unieke gevoel van angst en plezier herkent dat haar aanwezigheid met zich meebracht”, zei Burke namens de Britse vorst.

Talkshow

De woorden van Charles werden ontvangen met een lachsalvo en applaus. In april van dit jaar overleed Humphries op 89-jarige leeftijd. Hij bedacht het personage Edna Everage in 1955. In 1974 kende hij zichzelf de titel ‘Dame’ toe. Tientallen jaren had Edna een goedbekeken talkshow. Ook sprak Humphries veel stemmen in voor animatiefilms. Zo was hij onder meer de vegetarische haai Bruce in de Pixar-klassieker Finding Nemo uit 2003.

