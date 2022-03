Emotionele ontmoeting voor gravin Sophie en 90-jarige Edna

Gravin Sophie heeft donderdag een emotionele ontmoeting gehad met de 90-jarige Edna. De twee hebben elkaar ontmoet toen Sophie vrijwilligerswerk voor ouderen deed en sindsdien hebben de vrouw van prins Edward en Edna contact gehouden.

“Hoe vaak hebben we wel niet gezegd: ‘het gaat gebeuren’?”, zegt Sophie tegen de 90-jarige, die donderdag haar verjaardag vierde, in een filmpje geplaatst door het Britse koninklijk huis. “Toen realiseerde ik me opeens dat we hierheen gingen en dacht ik: kunnen we elkaar niet even ontmoeten? Toen hoorde ik ook nog dat het je verjaardag was!”

De twee zitten naast elkaar op de bank en houden elkaar even goed vast. Zowel Sophie als Edna pakt de zakdoek erbij en pinkt een traantje weg. “Bedankt voor alles”, sluit een geëmotioneerde Edna het bezoek af.