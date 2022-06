EO zendt zondag documentaire over Queen Elizabeth uit

Het EO royalty-programma Blauw Bloed zendt zondagavond 5 juni de documentaire Elizabeth: The unseen Queen uit op NPO 2. De documentaire is speciaal vanwege het 70-jarige troonjubileum van de Britse koningin Elizabeth gemaakt.

In de documentaire zijn beelden te zien uit vierhonderd privé-films van de koningin. Royaltydeskundige Jeroen Snel noemt de special “de meest persoonlijke documentaire over Elizabeth ooit gemaakt”. De 75 minuten durende documentaire is afgelopen zondag al door de BBC uitgezonden.

De Britten vieren deze week het platina jubileum van de Queen. De EO heeft er bewust voor gekozen om de documentaire op zondag 5 juni uit te zenden, de laatste dag van alle festiviteiten. “Nooit eerder werden er zoveel en zo persoonlijke filmbeelden beschikbaar gesteld. We zien een jonge, onbevangen en heel gelukkige Elizabeth die je raakt en emotioneert”, aldus Snel.