Eugenie eerste bezoeker aan prins Harry na verhuizing naar VS

Prinses Eugenie is pas het eerste lid van de Britse koninklijke familie dat in het openbaar een bezoek heeft gebracht aan prins Harry, bijna twee jaar nadat hij met zijn vrouw Meghan naar Amerika vertrok. De hertog van Sussex en zijn nicht werden zondag op de tribune bij de Super Bowl in Los Angeles gezien.

Eugenie en Harry zijn goed bevriend met elkaar en Britse tabloids denken dat de prinses mogelijk als ’tussenpersoon’ is ingezet om de banden tussen Harry en de familie weer aan te halen. Vooral de relatie met zijn vader prins Charles en broer prins William zou momenteel niet goed zijn.

Met het zicht op enkele belangrijke gebeurtenissen binnen de familie, zoals de festiviteiten rondom het 70-jarig regeringsjubileum van koningin Elizabeth in juni en de herdenkingsdienst van prins Philip in maart, zou Eugenie nu als bemiddelaar optreden.

Britse media nemen aan dat Harry en Meghan nooit koninklijke bezoekers hebben gehad sinds ze in maart 2020 in Californië zijn gaan wonen. Harry is sindsdien maar twee keer in Groot-Brittannië geweest, terwijl Meghan helemaal niet meer terugkeerde.