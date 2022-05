Eugenie en Jack verhuizen deels naar Portugal

De Britse prinses Eugenie gaat deels in Portugal wonen. Haar man Jack Brooksbank heeft een nieuwe baan in het Zuid-Europese land en daarom gaan de twee hun tijd verdelen tussen Portugal en Groot-Brittannië, weet The Telegraph.

De 36-jarige Brooksbank gaat voor vastgoedmagnaat Mike Meldman, een zakenpartner van George Clooney, werken. Hij gaat er aan de slag bij Meldmans Discovery Land Company. Eerder werkte Brooksbank onder meer voor het tequilamerk Casamigos.

Volgens The Telegraph trekken Brooksbank en Eugenie, de dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson, in een appartement op een luxe resort ten zuiden van Lissabon. Het park ligt aan de kust en is gelegen op anderhalf uur rijden van de Portugese hoofdstad.