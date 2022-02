Familieleden Elizabeth de wereld over vanwege regeringsjubileum

Koningin Elizabeth stuurt haar familie op reis om ook daar haar jubileumfeest te vieren. In maart en april zijn prins Charles, Camilla, prins William, Catherine, prins Edward, Sophie en prinses Anne van huis weg, maakte Buckingham Palace donderdag bekend.

Prins William en zijn vrouw Catherine stappen als eersten het vliegtuig in. Zij bezoeken van 19 tot 26 maart Belize, Jamaica en de Bahama’s. De landen maken deel uit van het Gemenebest van Naties en hebben dus ook koningin Elizabeth als staatshoofd. Zij zit dit jaar zeventig jaar op de troon. Prins Edward en diens vrouw Sophie gaan van 22 tot 28 april naar Antigua en Barbuda, Grenada, St Lucia en St Vincent en de Grenadines. Prinses Anne is van 11 tot 13 april in Papoea-Nieuw-Guinea.

Alleen prins Charles en zijn echtgenote Camilla blijven dichter bij huis. Zij zijn van 23 tot 25 maart in Ierland, dat geen deel uitmaakt van het Gemenebest.

Bezoeken van de Britse koninklijke aan landen van het Gemenebest zijn niet ongebruikelijk, zeker niet in jubileumjaren. Ook onder meer Australië, Canada, Pakistan en Zuid-Afrika behoren tot het Gemenebest. Of ook zij dit jaar koninklijk bezoek krijgen is nog niet bekend. Elizabeth was op 6 februari precies zeventig jaar koningin, maar viert op die datum traditiegetrouw niets omdat het ook de sterfdatum van haar vader George VI is. Het jubileum wordt begin juni groots gevierd. Elizabeth werd op 2 juni 1953 gekroond.