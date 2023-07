Feestelijkheden rond dankdienst voor koning Charles begonnen

De feestelijkheden in Edinburgh rond de dankdienst voor koning Charles zijn begonnen. Rond 13.15 uur (lokale tijd) ging de zogeheten People’s Procession van start.

Ongeveer honderd mensen uit alle geledingen van de Schotse samenleving liepen mee in de parade, die van Edinburgh Castle vertrok. Onder meer medewerkers van de gezondheidsdienst NHS, vluchtelingen en medewerkers van de Royal Mail doen mee. Het gezelschap loopt over de Royal Mile naar St Giles’ Cathedral. Ook militairen van het Royal Regiment of Scotland en hun mascotte, een Shetlandpony liepen mee, net als een militaire band. Langs de route kijken duizenden mensen toe.

De dankdienst voor Charles vindt plaats in de St Giles’ Cathedral. Tijdens de ceremonie zullen de Honours of Scotland, de Schotse kroonjuwelen, aan de koning worden gepresenteerd. Het gaat om een kroon, een scepter en een nieuw rijkszwaard. Dit zogenoemde Elizabeth Sword is vernoemd naar de in september overleden koningin Elizabeth en werd gemaakt omdat het oude zwaard na vijf eeuwen te kwetsbaar was geworden om te gebruiken. Voor de urenlange dienst is ook speciaal nieuwe muziek geschreven.