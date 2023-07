Felicitaties en saluutschoten voor jarige koningin Camilla

In Groot-Brittannië wordt maandag uitgebreid aandacht besteed aan de 76e verjaardag van koningin Camilla. Zo klinken er maandag op verschillende plaatsen in hoofdstad Londen saluutschoten ter ere van de jarige vorstin.

De koninklijke rijdende artillerie loste om 12.00 uur 41 saluutschoten vanuit Green Park. De basisgroet is 21 schoten, maar omdat Green Park een koninklijk park is zijn er 20 schoten extra afgevuurd. Een uur later vuurde de artilleriecompagnie 62 saluutschoten af vanaf de werf bij de Tower of Londen.

Ook op sociale media is er aandacht voor de verjaardag van de echtgenote van koning Charles. Het Twitteraccount van prins William en prinses Catherine deelde een felicitatie met een foto van Camilla. Ook Westminster Abbey, waar de koningin eerder dit jaar gekroond werd, wenste Camilla een fijne verjaardag.