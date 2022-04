Foto Meghan die jas uitleent aan Nederlandse baby is wereldnieuws

Dat Meghan Markle vrijdagavond bij de Invictus Games in Den Haag haar jas uitleende aan een baby die het mogelijk koud had, is niet onopgemerkt gebleven. Verscheidene buitenlandse media berichten over hoe de vrouw van prins Harry haar bruine trenchcoat over het meisje in de draagzak drapeerde zodat zij warm zou blijven.

De baby in kwestie is Liva, de dochter van rolstoelbasketballer Fenna Geugjes en haar partner Bertine Schuurhuis. Schuurhuis en Geugjes liepen vrijdagavond een stukje mee met Harry en Meghan tijdens hun aankomst bij het sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen. “Loop je gewoon naast Harry en Meghan. Baby Liva is er ook bij, maar die zie je niet door de jas van Meghan”, schrijft rolstoelbasketbalster Geugjes op haar Instagrampagina bij een foto van het gezelschap.

De beelden gaan inmiddels de hele wereld over, want internationale media als Daily Mail, Elle.com en de Amerikaanse Harpers Bazaar schrijven over het opmerkelijke voorval. De Daily Mail zocht daarbij ook uit dat het gaat om een jas van het merk Max Mara die zo’n 3080 Britse pond moet hebben gekost. Omgerekend zo’n 3700 euro.