Frustratie bij Mirror Group vanwege afwezigheid Harry

De advocaat van Mirror Group Newspapers (MGN) heeft maandag gefrustreerd gereageerd op de afwezigheid van prins Harry in de rechtszaal. Andrew Green had verwacht dat de hertog van Sussex maandag zou beginnen met zijn getuigenis in de zaak die draait rondom vermeende telefoonhacks door de uitgeverij van The Mirror.

Green vindt het “bijzonder” dat Harry verstek laat gaan en stelde dat de prins de tijd van de rechter verspilt. De advocaat zei vervolgens dat hij minstens anderhalve dag nodig heeft om hem te ondervragen. “Ik wil hem ondervragen over 33 artikelen. Dat kan niet in één dag”, zo zei hij.

Harry beschuldigt de uitgever van tabloid The Mirror van het onrechtmatig verzamelen van informatie. Hij is verlaat omdat hij pas zondagavond vanuit Los Angeles naar Londen vloog. Hij kwam later omdat zondag zijn dochter Lilibet twee jaar werd.