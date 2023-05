Gecontroleerde explosie na arrestatie bij Buckingham Palace

Bij Buckingham Palace in Londen is een man aangehouden die patronen heeft gegooid naar de officiële residentie van de Britse koning. Niet lang daarna is een “gecontroleerde explosie” in de buurt van Buckingham Palace gehoord, melden Britse media. Dat gebeurde dinsdagavond, vier dagen voor de kroning van koning Charles.

Wat de explosie precies is geweest, is nog onduidelijk. De verdachte zou een zak bij zich hebben gedragen, die door de politie is onderzocht.

Een woordvoerder van de politie zegt tegen The Sun dat de verdachte naar de poort van Buckingham Palace liep en vermoedelijk shotgun-patronen op het terrein gooide. Er zijn geen meldingen dat er zou zijn geschoten.