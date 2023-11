Geen cel voor indringer koninklijke stallen bij Buckingham Palace

Een man die in september de Royal Mews nabij Buckingham Palace binnendrong, hoeft niet de cel in. De 25-jarige man moet wel een boete van 1000 pond (ruim 1100 euro) betalen. Daar kwam nog een bedrag bij van 485 pond voor overige kosten, maakte het Westminster Magistrates’ Court maandag bekend.

De man genaamd Awad Mustafa werd half september gearresteerd naast het paleis, nadat melding was gedaan van een persoon die een muur bij Buckingham Palace had beklommen. Volgens de Londense politie had de man niet het paleis of de tuinen betreden.

De Royal Mews bij Buckingham Palace is verantwoordelijk voor het vervoer en voor reizen van koning Charles en andere leden van de koninklijke familie. Ook de Gold State Coach staat daar. In de stallen staan ook auto’s.