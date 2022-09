Geen Paddington en broodjes meer welkom bij herdenking Queen

Mensen worden opgeroepen geen Paddington-beertjes en boterhammen met marmelade meer neer te leggen bij de herdenkingsplekken voor koningin Elizabeth. Bezoekers legden de knuffels en boterhammen in plastic zakjes neer, omdat Elizabeth ooit in een video speelde met het bekende beertje met zijn broodje marmelade in zijn hoed.

Bloemen zijn nog wel welkom, zo meldt Royal Parks, de beheerder van de locaties waar de herdenkingsplekken zijn ingericht. Iedere dag worden de bloemen naar een andere plek verplaatst, maar cadeautjes vergaan niet vanzelf. Daarom moeten de knuffelberen en broodjes in de zakjes worden weggegooid.

In juni maakten de Britse koningin en beertje Paddington samen een video die viral ging. De beer en de koningin dronken samen een kopje thee om The Platinum Party, een groot concert waarmee het zeventigjarig regeringsjubileum van Elizabeth werd gevierd, af te trappen. In de video bedankte Paddington de koningin voor alles. “Dat is erg aardig”, antwoordde ze. Vlak na het overlijden van de koningin bedankte Paddington haar nog een keer. “Bedankt mevrouw, voor alles”, twitterde de beer.