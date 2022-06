Geen plek meer bij parade in Londen, demonstranten weggevoerd

Vanwege drukte in het centrum van Londen is er geen plek meer voor toeschouwers bij de Trooping the Colour-parade die gehouden wordt vanwege het 70-jarig regeringsjubileum van koningin Elizabeth. Volgens Britse media zijn voorafgaand aan de parade verschillende demonstranten die problemen veroorzaakten, weggevoerd door agenten.

Om “teleurstelling te voorkomen” vraagt de politie mensen niet meer naar het St. James’s Park te komen, nabij Buckingham Palace. Er is geen ruimte meer, zo wordt op Twitter meegedeeld. Op beelden is te zien dat het er vol staat met mensen. Britse media melden dat duizenden fans al de hele ochtend langs de route staan te wachten. Sommigen sliepen in de buitenlucht om zeker te zijn van een goede plek.

De politie heeft even na 10.00 uur, voorafgaand aan de parade, een onbekend aantal arrestaties verricht. Volgens Sky News gaat het om een groep mannen die over de barricades probeerde te klimmen. Met wat voor intenties zij dit deden, is niet duidelijk.

Startschot

De Trooping the Colour-parade is het startschot van de festiviteiten die van donderdag tot en met zondag plaatsvinden vanwege het platina jubileum van Elizabeth, die op 2 juni 1952 koningin werd na het overlijden van haar vader koning George VI.

De koningin rijdt zelf niet mee met de parade. Wel zal zij na afloop op het balkon van Buckingham Palace te zien zijn. Vanwege haar broze gezondheid wordt zij tijdens de festiviteiten nauwlettend in de gaten gehouden.