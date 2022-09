Geen wisseling van de wacht bij Buckingham Palace

Er heeft donderdag geen wisseling van de wacht plaatsgevonden bij Buckingham Palace in verband met de gezondheidstoestand van koningin Elizabeth. Dagelijks om 11.00 uur lokale tijd wisselt The Queen’s Guard van Buckingham Palace met een ceremonie elkaar af.

De wisseling trekt in Londen altijd veel bekijks. The Queen’s Guard, zoals de groep soldaten in het bekende rode uniform met zwarte hoed heet, marcheert een stuk door Londen naar het Buckingham Palace. Langs de route staan dagelijks veel toeristen te kijken.

Lange tijd woonde Elizabeth in Buckingham Palace, maar sinds begin dit jaar is Windsor Castle haar woning geworden. Momenteel is de koningin op Balmoral Castle in Schotland, haar vakantieadres. Om onbekende redenen is ze onder medisch toezicht gesteld.